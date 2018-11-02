Трамп ответил журналисту на обвинения в поощрении насилия

Президент США Дональд Трамп ответил корреспонденту ABC News Карен Треверс на обвинения в поощрении насилия, передает Mediaite.

Журналист привила данные опроса ABC и Washington Post, согласно которым 49% жителей США полагают, что высказывания Трампа побуждают к насилию. Президент ответил, что на самом деле насилие создают «фейковые новости».

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«Ну уж нет, знаете, что? Это вы порождаете насилие своими вопросами. Знаете, многие репортеры порождают насилие тем, что не пишут правду!», — сказал Трамп.

По мнению американского лидера, если бы СМИ честно и точно описывали события, то насилия в стране было бы гораздо меньше.

Ранее бывший адвокат Трампа Майкл Коэн рассказал о расистских высказываниях Трампа.