МИД вручил ноту послу Кипра

Министерство иностранных дел России заявило, что послу Кипра в Москве Леонидасу Маркидису была вручена нота в связи с нарушениями прав российских граждан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве также добавили, что Маркидиса уведомили об участившихся случаях нарушения прав российских граждан при пересечения границы Кирпа.

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Как отмечается, стороны рассмотрели пути недопущения подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что посольство России подтвердило гибель россиян на Кипре.