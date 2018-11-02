Лукашенко рассказал об интересе Назарбаева к его ботинкам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Казахстана Нурсултан Назарбаев однажды заинтересовался его ботинками. Об этом сообщает БелТА.

«Назарбаев говорит, а где это ты такое взял? Я говорю — в Беларуси», — рассказал Лукашенко.

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По его словам, президент Казахстана ему не поверил.

Он также добавил, что ему пришлось снять свою обувь, чтобы показать Назарбаеву бренд производителя своих ботинок.

Ранее Лукашенко рассказал, что для белорусов значит словосочетание «братские народы».