National Interest: поворот России к Азии не должен помешать отношениям с Европой

Россия разворачивается в сторону Азии, в которой намерена строить и развивать прочные отношения, основанные на «взаимном уважении и интересах», пишет The National Interest.

Автор отмечает, что Москва в настоящее время пытается сидеть сразу на двух стульях, стремясь сохранить отношения с западными партнерами и найти новых в азиатском регионе. Однако в Кремле полагают, что стремительно развивающаяся Азия может послужить альтернативой западно-ориентированной системы международных экономических и политических отношений, пишет журнал.

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Отмечается, что с учетом роста азиатского рынка желание Москвы выйти на них и вместе с этим диверсифицировать свою экономику — вполне оправданная политика.

Издание пишет, что «азиатское направление» Кремля не сможет решить все экономические проблемы страны и не сгладит конфронтацию с Западом.

Именно поэтому России не следует развивать связи с Азией в ущерб отношениям с Европой, говорится в материале.