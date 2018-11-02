Лавров заявил о готовности возобновить с Вашингтоном формат «2+2»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить с Вашингтоном формат «2+2» по встречам Минобороны и МИД, передает РИА «Новости».

По его словам, движение по этим темам начнется после выборов в США.

«Все эти форматы мы готовы возобновлять и рассчитываем ,что ажиотаж ,связанный с предстоящими выборами в США, спадет, и когда люди, отвечающие за стратегическую стабильность, смогут более ответственно и без уже налета внутриполитических проблем посмотреть на эти вопросы, что, все-таки мы сможем начать движение, которое будет, я уверен, приветствоваться всеми государствами, заинтересованными в безопасности и стабильности на нашей общей планете», — заявил Лавров.

Ранее США отказались от участия во встрече по Афганистану в Москве.