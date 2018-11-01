Москалькова заявила о возможности диалога с Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ситуация с моряками судна «Норд» показывает, что диалог с Украиной возможен, передает РИА «Новости».

«Я верю в здоровые силы Украины. Последний гуманитарный акт возвращения украинских и российских рыбаков домой показал, что диалог возможен, и возможно разумное решение вопроса», — заявила Москалькова.

Ранее сообщалось, что экипаж задержанного судна «Норд» обменяли на украинских моряков.