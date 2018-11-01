Генассамблея ООН в 27-й раз призвала США снять блокаду с Кубы

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы, передает РИА «Новости».

Как отмечается, новая резолюция стала уже 27-ой. Американская блокада Кубы действует на протяжении 55 лет.

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Подчеркивается, что за принятие резолюции выступили 189 стран, в то время как против высказались только США и Израиль.

По имеющимся данным, в принятом документе Генассамблея ООН «вновь настоятельно призывает государства, в которых существуют и продолжают применяться такого рода законы и меры, предпринять необходимые шаги в целях их отмены или прекращения их действия в кратчайшие возможные сроки».

В 2017 году в ООН также проголосовали за снятие блокады с Кубы.