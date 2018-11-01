МИД назвал слова главы МИД Британии цинизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление главы МИД Британии Джереми Ханта цинизмом, передает РИА «Новости».
Хант пригрозил России «очень высокой ценой», если поведение Москвы не изменится.
По словам Захаровой, такая позиция является «изощренной риторикой».
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«Британские официальные лица и дипломатия на данном этапе, к сожалению, вещи несовместимые в большинстве случаев», — добавила она.
Ранее в Совфеде сочли заявление британского министра «абсолютно бесполезной игрой словами».