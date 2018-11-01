Климкин связал антиукраинские санкции России с выборами в стране

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Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал введенные Россией антиукраинские санкции «попыткой влияния» на предстоящие на Украине выборы. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Климкина, введенные санкционные ограничения якобы являются «попыткой влияния» на украинскую сторону, которых будет еще много перед выборами и после них.

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«Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер», — написал Климкин.

Ранее сообщалось, что в Раде призвали «готовиться к войне» после введения Россией санкций против Украины. Депутат украинской Рады Антон Геращенко также призвал власти страны к введению точечных санкций против граждан России.