Макрон предостерег Европу от возвращения популизма XX века

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французской газете Ouest France предостерег Европу от всплеска популизма и призвал «противостоять» политическим тенденциям, которые были популярны в 1920-х годах. Об этом пишет Politico.

По словам Макрона, в настоящее время в Европе наблюдается тенденция политических настроений, которая доминировала после окончания Первой мировой войны и вплоть до кризиса 1929 года.

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Французский лидер также считает, что Европа раcколота из-за страхов, националистических лозунгов и последствий экономического кризиса, говорится в материале.

Слова президента Франции появились накануне празднования 11 ноября дня перемирия, приуроченного к столетию прекращения огня и окончания Первой мировой войны в 1918 году.

Макрон должен выступить на торжественной церемонии в Париже 11 ноября, где будут присутствовать международные гости, включая президента США Дональда Трампа.

В интервью французской газете Макрон предупредил, что попытки ослабить Европу изнутри происходят на фоне новых угроз извне.

Именно поэтому, считает французский лидер, Европе грозит потеря суверенитета, которая может произойти из-за «зависимости в вопросах безопасности от американского выбора» и другими происходящими в мире изменениями,