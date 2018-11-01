Трамп назвал виновного в назначении ведущего «российское дело» спецпрокурора
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает экс- юрисконсульта Белого дома Дона Макгана виновным в назначении ведущего дело о «российском вмешательстве» Роберта Мюллера спецпрокурором. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Как отмечается, Макган покинул занимаемую позицию 17 октября.
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«В ходе встречи тет-а-тет в Овальном кабинете президент высказал Макгану претензии по поводу того, что Мюллера назначили спецпрокурором», — рассказал источник.
Он добавил, что глава государства также «ворчал» из-за того, что расследование Мюллера негативно сказывается на его президентстве. При этом Трамп высоко оценил проделанную Макганом работу.
Ранее СМИ сообщили, что в США разворачивается кампания против ведущего «российское дело» спецпрокурора.