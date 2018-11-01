Песков ответил на вопрос об обеспечении безопасности на выборах в ЛНР и ДНР

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик может самостоятельно принять решение о контроле за ситуацией во время проведения выборов в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Дело в том, что у территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые, в первую очередь, должны сами определить тот режим контроля, который они посчитали бы уместным и возможным. Это решение руководства двух республик», — сказал Песков.

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Таким образом Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о готовности помочь с обеспечением контроля на участке украинско-российской границы.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил разместить в Донбассе миротворцев ООН и ОБСЕ‍.