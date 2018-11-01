В Крыму потребовали от Украины возместить причиненный полуострову ущерб

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Киев должен возместить ущерб, нанесенный региону за последние годы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Гемпеля, украинская сторона должна выплатить компенсацию за убытки, которые жители полуострова понесли из-за враждебной политики властей на Украине.

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«Речь идет об энергетической блокаде, перекрытии Северо-Крымского канала, продуктовой и транспортной блокадах», — уточнил Гемпель.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила украинцам подать иски против России в Международный суд ООН, Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека. По ее заверению, общая сумма требований должна составить €100 млрд компенсаций.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.