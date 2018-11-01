WP: cпецпрокурор по «делу о России» может завершить его по «дорожной карте Уотергейта»

В США национальное управление архивов и документации опубликовало ранее засекреченный документ — «дорожную карту Уотергейта» прокурора Леона Джаворски, которая может служить прецедентом и руководством для специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет собственное расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года, полагают опрошенные The Washington Post юристы.

Юристы и «ветераны» Уотергейтского скандала стремились опубликовать данный документ, так как видят историческую параллель в продолжающемся «российском деле» Мюллера, говорится в материале. Так, Уотергейтский скандал закончился отставкой президента США Ричарда Никсона. «Дорожная карта» состоит из двухстраничного резюме, за которым следуют 53 заявления, подкрепленных 97 документами, включая допросы и аудиозаписи, пишет газета.

Реклама

Судебный комитет палаты представителей США запустил процедуру импичмента в отношении Никсона в июле 1974 года. Однако тот ушел в отставку досрочно в том же году.

Джаворски в тот момент столкнулся с той проблемой, которая может грозить Мюллеру: у него были соответствующие доказательства, но не было полномочий для вынесения обвинительного заключения в отношении действующего президента США. У американского конгресса были полномочия отстранить Никсона, но не было доказательств. В конце концов, судебный комитет палаты представителей запросил доступ к доказательствам, которые собрали прокуроры, а затем большое жюри приняло «дорожную карту» и по решению суда все доказательства были переданы конгрессу в запечатанном виде.

Ранее сообщалось, что «российское дело» возобновят, если демократы возьмут большинство в палате представителей по итогам выборов. 6 ноября на территории США состоятся промежуточные выборы в конгресс.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.