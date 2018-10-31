Генсек ООН назначил нового спецпредставителя по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил специальным представителем по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-офис генсека Организации.
Педерсен заменил на посту Стаффана де Мистуру, который покинул свой пост по личным причинам.
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«Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении представителя Норвегии Гейра О. Педерсена в качестве его специального посланника по Сирии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Педерсен был выбран на пост спецпосланника ООН по Сирии.