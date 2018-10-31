Чучело Бориса Джонсона сожгут в ночь Гая Фокса в Великобритании

Одиннадцатиметровое чучело Бориса Джонсона, бывшего министра иностранных дел Великобритании, сожгут в ежегодную ночь Гая Фокса в городе Эмбридж, сообщает Daily Mail.

Чучело представляет собой Джонсона в пиджаке, гавайских шортах и велосипедном шлеме, поедающего кусок пирога с изображением ЕС.

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«Наше послание господину Джонсону заключается в том, что нельзя сохранить свой торт и одновременно есть его», — сказал Билл Каммингс, председатель общества Edenbridge Bonfire, инициировавшего сжигание чучела. Он также добавил, что надеется на то, что Борис Джонсон оценит юмор и нормально воспримет их шутку.

Общество Edenbridge Bonfire каждый год выбирает знаменитость для традиционного сжигания чучела в ночь Гая Фокса 5 ноября — годовщину провала «порохового заговора» в 1605 году, когда группа католиков хотела взорвать здание парламента. В 2017 году их выбор пал на продюсера Харви Вайнштейна, в 2016 — на президента США Дональда Трампа.