Лукашенко заявил о необходимости участия США в переговорах по Донбассу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участие США необходимо в процессе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если не привлечь США к переговорному процессу, то мировое сообщество «вряд ли добьется цели».

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Глава Белоруссии также отметил, что Минск готов взять на себя урегулирование ситуации на российско-украинской границе и обеспечение проведения выборов в Донбассе.

«Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН провел заседание по выборам в Донбассе.