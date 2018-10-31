Кремль опубликовал текст концепции миграционной политики России

Текст концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы, подписанный президентом России Владимиром Путиным был опубликован на официальном сайте Кремля.

«Основными принципами миграционной политики являются… приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории, учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации», — говорится в тексте концепции.

Реклама

Также среди основных принципов миграционной политики указаны комплексность решения задач миграционной политики с учетом решения задач социально-экономического, культурного, демографического и иного развития страны, координация деятельности органов власти, а также органов местного самоуправления в сфере миграции.

Ранее сообщалось, что Путин подписал концепцию миграционной политики России.