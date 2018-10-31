Австрия отказалась подписывать миграционный договор ООН

Австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе проинформировал, что страна не подпишет договор ООН по миграции, передает РИА «Новости».

Отмечается, что канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал несколько пунктов договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

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«Этим решением мы заняли и гарантировали четкую позицию по защите суверенитета Австрии», — сказал Штрахе.

Ранее Штрахе заявил, что Евросоюзу стоит отменить антироссийские санкции, в частности, из-за пошлин США.