Климкин рассказал, кто пишет тексты для МИД России

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что тексты для МИД России пишут на российских пропагандистских каналах. Об этом министр написал на своей странице в твиттере.

По мнению Климкина, российская сторона «катится к своей отдельной реальности». Он подчеркнул, что эта реальность отличается от реальности западных стран, а также «всего адекватного мира».

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«Ранее в МИД России писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД», — заявил Климкин.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об основаниях предполагать, что к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко имеет отношение Украина.