В Кремле задумались о партийной реформе

Российские власти задумались о проведении партийной реформы. Об этом сообщили источники «Газеты.Ru».

Как отмечается, к выводу о необходимости реформы партийной системы пришли по итогам состоявшихся в этом году выборов в регионах. Изменения планируют осуществить до выборов в Госдуму в 2021 году.

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Уточняется, что речь идет не о формировании в стране двухпартийной системы. Реформа должна поспособствовать более активному участию в выборах малых партий, а также возникновению новых партийных проектов на их основе.

«На выборах в Госдуму в 2021 году такая стратегия поможет развести протестный электорат по разным партиям, а также даст возможность «Единой России» — в случае низкого результата — создать коалицию», — подчеркивается в материале.

По словам двух источников, связанных с Кремлем, допускается, что на выборах в Госдуму порог для партий может быть снижен с 5% до 3%, что привет к представленности большего количества политических предпочтений россиян, а также позволит партии власти сохранить контроль над нижней палатой парламента.

Ранее сообщалось, что в рамках круглого стола в Фонде развития гражданского общества эксперты обсудили возможности партийной реформы. В частности, обсуждались методы стимулирования работы партий.