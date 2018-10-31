Южная Корея и США создадут группу для координации усилий по КНДР

США и Южная Корея создадут рабочую группу для координации усилий по КНДР, сообщает «Ренхап» со ссылкой на представителя Госдепа Роберта Палладино.

Такая договоренность была достигнута в ходе поездки спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигуна в Сеул.

Реклама

«Обе страны договорились создать новую рабочую группу, которая бы дальше углубила нашу тесную координацию по дипломатии, по попыткам денуклеаризации, по выполнению санкций и межкорейскому сотрудничеству, которое соблюдало бы санкции ООН», — рассказал Палладино.

Ранее КНДР начала подготовку полигона Пхунгери к иностранным проверкам.