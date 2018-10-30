Путин поддержал вовлечение несовершеннолетних в избирательный процесс

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку вовлечения подростков в возрасте от 14 до 18 лет в избирательный процесс, передает РИА «Новости».

«По поводу голосования для молодых людей с 14 до 18 лет и того, что они должны принимать полноценное участие в избирательной кампании, формировать такие молодежные органы власти, — это хорошая идея, на мой взгляд. Мы в некоторых регионах в тестовом режиме это проходим. Но идея очень хорошая, потому что это позволило бы молодых людей втянуть в реальную политическую жизнь», — сказал Путин.

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Глава государства также назвал полезной и нужной идею о вовлечении молодых людей в реальную политическую жизнь уже на первых этапах.

Ранее сообщалось, что Путин призвал пресекать манипуляции при голосовании по месту пребывания.