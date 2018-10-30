Путин потребовал жестко пресекать попытки вмешательства в ход выборов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко пресекать любые попытки незаконного вторжения в ход выборов, передает РИА «Новости».

«Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании. Любое незаконное вторжение в ход выборов в общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться», — сказал Путин.

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Глава государства выразил уверенность в том, что избирательная система показывает свою эффективность только тогда, когда вызывает доверие у людей, которые знают, что их голос будет услышан.

Ранее сообщалось, что расследование специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года, приближается к «критической фазе» за неделю до выборов в США.