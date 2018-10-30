Глава Крыма назвал Украину «международным гопником»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Украина ответственна за обострение ситуации в Азовском море. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Аксенов подчеркнул, что российская сторона против эскалации в регионе и обвинил Киев в «пиратских действиях» в Азовском море. Поэтому, пояснил чиновник, Россия применяет ответные меры в отношении Украины.

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«Но киевский режим ведет себя как международный гопник. А гопник понимает только язык силы», — отметил Аксенов.

По словам главы Крыма, Россия будет «жестко» отстаивать свои национальные интересы.

Также он посчитал, что желание Украины новых антироссийских санкций является «политической шизофренией», так как из-за экономических ограничительных мер против Москвы также страдает Киев.

Ранее сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко планирует обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Азовском море.