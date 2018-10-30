Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта. Об этом пишет «Европейская правда».
По мнению министра, на Украине должно начаться общественное обсуждение вопроса о возможности иметь гражданство нескольких стран. Он подчеркнул, что о двойном гражданстве с российской стороной при нынешнем положении дел говорить нельзя.
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«Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные — давайте разговаривать», — сказал Климкин.
Он добавил, что двойное гражданство допускается в некоторых странах ЕС, но на территории Украины это является нарушением законодательства.
Ранее Климкин заявил о необходимости продолжения украинско-российских консультации по вопросам рыболовства в Азовском море.