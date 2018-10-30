Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта. Об этом пишет «Европейская правда».

По мнению министра, на Украине должно начаться общественное обсуждение вопроса о возможности иметь гражданство нескольких стран. Он подчеркнул, что о двойном гражданстве с российской стороной при нынешнем положении дел говорить нельзя.

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«Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные — давайте разговаривать», — сказал Климкин.

Он добавил, что двойное гражданство допускается в некоторых странах ЕС, но на территории Украины это является нарушением законодательства.

Ранее Климкин заявил о необходимости продолжения украинско-российских консультации по вопросам рыболовства в Азовском море.