Страны ОДКБ составят единый список террористических организаций

Парламентская ассамблея ОДКБ приняла список рекомендаций по гармонизации законодательства в части, касающейся признания терорристических организаций, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам спикера Госдумы, председателя ПА ОДКБ Вячеслава Володина, это нужно для составления единого списка террористических организаций.

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«Это позволит убрать законодательные пробелы, когда организация, признанная террористической в одной из стран ОДКБ, в другой — может легально существовать», — пояснил Володин.

По словам председателя координационного совещания председателей комитетов по обороне при совете ПА ОДКБ Владимира Шаманова, теперь, если какая-то из стран решит признать ту или иную организацию террористической, вначале ей придется согласовать это решение с ОДКБ. После этого организация будет признаваться террористической во всех странах ОДКБ.