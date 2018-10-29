AP: в конгрессе США обеспокоены слишком слабыми санкциями против Ирана

Между администрацией президента США Дональда Трампа и его главными сторонниками в конгрессе может возникнуть напряженность из-за недостаточно жестких санкций в отношении Ирана, пишет Associated Press.

В конгрессе обеспокоены тем, что новые санкции Трампа против Ирана, которые планируется ввести в начале ноября, будут недостаточно жесткими. Конгрессменов также беспокоит то, что администрация Трампа может нарушить обещание оказать «максимальное давление» на Иран, говорится в материале. Главный вопрос связан с возможным отключение Ирана от международной платежной системы SWIFT — именно такие меры расценивают в качестве «максимального давления», заявил Ричард Голдберг, старший советник Фонда защиты демократии в США.

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Санкции будут направлены на энергетический и банковский секторы Ирана, а также на компании в Европе и Азии, которые не снизят импорт иранской нефти. Среди новых санкционных мер может быть и отключение страны от международной системы SWIFT.

Несмотря на жесткую позицию Трампа, «ястребы» обеспокоены позицией министра финансов США Стивена Мнучина и его сотрудников, которые предположили в недавних выступлениях, что Иран может остаться участником международной финансовой системы. Они также обеспокоены тем, что администрация Трампа отступит от ранее заявленной жесткой позиции по вопросу закупок иранской нефти, пойдя на компромисс, говорится в материале.