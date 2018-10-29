В Кремле назвали темы переговоров Путина и главы Кубы

Президент России Владимир Путин и глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес проведут двустороннюю встречу 2 ноября в Москве. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы, лидеры стран намерены обсудить текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства России и Кубы.

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«Второго ноября состоятся переговоры Владимира Путина с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который посетит Россию с официальным визитом», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отмечается, Путин и Бермудес обменяются мнениями о сферах углубления российско-кубинского сотрудничества, а также обсудят актуальные международные и региональные проблемы.

Ранее в Совфеде анонсировали встречу Матвиенко с главой Кубы.