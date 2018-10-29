National Interest рассказал о бесполезности новой военной базы «Форт Трамп»

Россия может расценить размещение американской военной базы «Форт Трамп», которую планируется построить в Польше, как демонстративную угрозу из-за непосредственной близости к границе, что в конечном итоге может испортить отношения между Москвой и Вашингтоном, пишет The National Interest.

Отмечается, что в создании новой базы США в Польше, которая обойдется недешево, нет острой необходимости. «Форт Трамп» не будет служить какой-либо полезной военной цели, поскольку возможное вторжение со стороны России — лишь мнимая угроза, поясняет журнал.

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Размещение новой базы, в свою очередь, может положить конец иллюзиям о потенциальном сотрудничестве Москвы с Вашингтоном по таким вопросам, как оказание давления на КНДР, поддержка американских миссий в Афганистане, а также заключение политической резолюции по Сирии, пишет издание.

При этом создание военной базы США в Польше подтолкнуло бы Россию к укреплению сотрудничества с Китаем, несмотря на то, что у Москвы и Пекина мало связей, говорится в материале.

В настоящее время Вашингтон поглощен «русофобией», отмечает The National Interest. Так, американские демократы рассматривают антироссийские настроения как политический инструмент против президента США Дональда Трампа, поясняет журнал. Совокупный результат всего этого может подтолкнуть Вашингтон к новой холодной войне.

Более того, «демонизация Москвы» опасна, говорится в материале. Отмечается, что Россия сохраняет равноценный объем ядерного арсенала, требующий внимания со стороны США. Как отмечает американский журнал, Москва стремится к уважению и безопасности границ, у нее немного «глобальных планов» и нет каких-либо идеологических притязаний.

Вместо того, чтобы разжигать двусторонний конфликт, Вашингтону следует искать мирный компромисс с Москвой. Отправной точкой этого может стать приостановление демонстрации «необоснованных военных угроз», таких как постоянное размещение американских войск у границ России, заключает издание.