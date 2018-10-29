Пушков отреагировал на критику в адрес Меркель в немецких СМИ
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал ситуацию вокруг канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которую раскритиковали за рукопожатие с президентом России Владимиром Путиным.
«Эти критики способны лишь на болтовню, но не поиск решений», — написал Пушков.
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По его словам, Евросоюз не сможет повлиять на ситуацию в Сирии без Путина.
Он также подчеркнул, что Меркель понимает важность возвращения беженцев в САР.
Ранее сообщалось, что журналист Bild раскритиковал Меркель за рукопожатие с Путиным.