Пушков отреагировал на критику в адрес Меркель в немецких СМИ

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал ситуацию вокруг канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которую раскритиковали за рукопожатие с президентом России Владимиром Путиным.

«Эти критики способны лишь на болтовню, но не поиск решений», — написал Пушков.

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По его словам, Евросоюз не сможет повлиять на ситуацию в Сирии без Путина.

Он также подчеркнул, что Меркель понимает важность возвращения беженцев в САР.

Ранее сообщалось, что журналист Bild раскритиковал Меркель за рукопожатие с Путиным.