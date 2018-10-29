Чешский премьер заявил, что не видит в России угрозу

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что не видит в российской стороне угрозы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телевидение страны.

По словам премьера, с Россией нужно вести диалог. Он уточнил, что это касается в том числе ситуации в Сирии, которую «проспали» европейские страны из-за недостаточной активности.

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«Я не воспринимаю Россию как угрозу», — подчеркнул Бабиш.

Он выразил сожаление из-за того, что в отношениях с Россией западные страны вернулись к «квази-холодной войне». При этом Бабиш надеется на то, что отношения с российской стороной нормализуются.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что диалог с российской стороной нужно продолжать, при этом необязательно с ней соглашаться.