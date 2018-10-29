Земан заявил, что с Россией необходимо разговаривать

Президент Чехии Милош Земан заявил, что диалог с российской стороной нужно продолжать, при этом необязательно с ней соглашаться, передает РИА «Новости».

По его словам, игнорирование является «самым глупым» поведением.

«Мы не обязаны соглашаться с Россией, но мы должны с ней разговаривать», — сказал Земан.

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Он добавил, что отсутствие коммуникации ведет к тупику в развитии отношений. Также политик пожалел людей, придумывающих себе недругов.

«И я с удовольствием езжу и в Россию, и в Китай как сторонник экономической дипломатии, потому что важно искать новые рынки», — заметил Земан.

Он подчеркнул, что является сторонников «политики всех азимутов».

Ранее Путин поздравил Земана с годовщиной независимости Чехии.