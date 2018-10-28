Мун Чжэ Ин пообещал показать Ким Чен Ыну гору Халласан

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал, что точного плана на время визита лидера КНДР Ким Чен Ына пока нет, сообщает «Ренхап».

В то же время он добавил, что рассчитывает показать северокорейскому лидеру гору Халласан, если Ким Чен Ын этого захочет.

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Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ также рассказал о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам Абэ, личная встреча необходима, чтобы преодолеть существующее между сторонами недоверие.