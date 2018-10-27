Турция, Франция, Россия и Германия подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Лидеры Турции, Франции, России и Германии подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное коммюнике четырехстороннего саммита по сирийскому урегулированию в Стамбуле.

В документе участники саммита подчеркнули, что решить военный конфликт в Сирии возможно только посредством в рамках политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

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«Лидеры Турции, Франции, России и ФРГ рассмотрели последние события, касающиеся конфликта в Сирии, и выразили общую озабоченность по поводу рисков и угроз, исходящих от конфликта для региональной, а также глобальной безопасности и стабильности. Они подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии», — говорится в коммюнике.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель прошла в главном зале дворца «Вахдеттин» в турецкой столице — Стамбуле. Как отмечалось, встреча длилась около трех часов.

Ранее сообщалось, что Путин привез на саммит в Стамбуле ягоды и орешки.