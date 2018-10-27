Путин привез на саммит в Стамбуле ягоды и орешки
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин привез подарки на четырехсторонний саммит в Стамбуле. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, глава государства захватил подарки для своих коллег, которые принимали участие в саммите.
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«Рыбу, ягоды, орешки и другую снедь», — уточнил Песков.
Ранее Путин рассказал об атмосфере четырехсторонних переговоров по Сирии, в которых приняли участие лидеры России, Турции, Франции и Германии.