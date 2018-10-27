Песков ответил на вопрос о визите Путина в Вашингтон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент четких договоренностей о визите российского лидера Владимира Путина в Вашингтон нет, передает РИА «Новости».

В пятницу, 26 октября, советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в рамках своего визита в Тбилиси сообщил о приглашении президента России в столицу Соединенных Штатов.

Реклама

«Пока нет четких договоренностей по визиту», — сказал Песков.

Следующая личная встреча президента США Дональда Трампа и Путина должна пройти 11 ноября на полях мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что Путин поговорил со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном о своей встрече с Трампом в Париже.