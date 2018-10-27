Путин оценил атмосферу четырехстороннего саммита по Сирии
Российский президент Владимир Путин рассказал об атмосфере четырехсторонних переговоров по Сирии, в которых приняли участие лидеры России, Турции, Франции и Германии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Путина, саммит проходил в деловой атмосфере.
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«Хотел бы поддержать мнение наших коллег и поблагодарить руководство Турции за организацию этой совместной работы», — сказал Путин.
Он добавил, что стороны проделали «серьезную работу» по согласованию подходов, связанных с вопросами сирийского урегулирования.
Ранее сообщалось, что саммит лидеров Турции, России, ФРГ и Франции в Стамбуле завершился.