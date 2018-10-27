Путин и Меркель проводят встречу в Стамбуле

Президент России Владимир Птуин и канцлер ФРГ Ангела Меркель встретились в Стамбуле перед четырехсторонним саммитом по сирийскому урегулированию. Об этом сообщает РИА «Новости».

В данный момент неизвестно, какие вопросы обсуждают лидеры стран.

В субботу, 27 октября, в Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Франции и ФРГ по вопросам урегулирования ситуации в Сирии.

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На полях саммита Путин уже встретился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

Перед саммитом ему также звонил французский президент Эммануэль Макрон. Позднее стало известно, что стороны в том числе затронули вопрос парижской встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.