Путин поговорил с Макроном о своей встрече с Трампом в Париже

Президент России Владимир Путин во время телефонной беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Париже. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В кремлевской пресс-службе отметили, что данный звонок состоялся по инициативе французской стороны.

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Составители сообщения рассказали, что главы государств обсудили участие Путина в мероприятиях к 100-летию окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже.

«Затронут также вопрос о проведении во французской столице российско-американской встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле рассказали о диалоге Путина и Макрона перед четырехсторонним саммитом в Стамбуле.