Роухани рассказал об «одинокой» конфронтации США с Ираном

Президент Ирана Хасан Роухани в эфире местного телевидения заявил, что традиционные союзники не поддерживают Соединенные Штаты в их попытках надавить на иранскую сторону. Слова президента передает Reuters.

По его словам, союзники США «нечасто» отказываются поддерживать их решения, касающиеся международной политики.

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«Год назад никто бы не поверил, что ... Европа будет с Ираном против Америки», — заявил Роухани.

Ранее Роухани уличил США в попытках свергнуть режим.