В Турции начались переговоры Лаврова и Чавушоглу

В Стамбуле начались переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя турецкого внешнеполитического ведомства.

В субботу, 27 октября, в Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Франции и ФРГ по вопросам урегулирования ситуации в Сирии.

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«Наш министр сейчас проводит в Стамбуле переговоры с Сергеем Лавровым», — сказал представитель МИД Турции. Он добавил, что четырехсторонней встречи на уровне министров иностранных дел не планируется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящем саммите по Сирии с участием главы государства Владимира Путина.