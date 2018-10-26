Лавров встретился с лидерами сирийской оппозиции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял делегацию оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) во главе с его председателем Насром Аль-Харири. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

По данным пресс-службы, стороны обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг Сирии, а также подчеркнули необходимость скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса.

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Как отмечается, российская сторона подтвердила свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии. В ведомстве добавили, что нацелены на эффективный межсирийский диалог на основе резолюции 2254 Совбеза ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Ранее сообщалось, что в начале октября МИД России обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в Идлибе.