В Совфеде анонсировали встречу Матвиенко с главой Кубы
Спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко встретится с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совфеда.
По имеющимся данным, встреча Матвиенко и Диас-Канеля состоится в Москве 2 ноября.
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Руководитель группы дружбы Совета Федерации и парламента Кубы Сергей Калашников подчеркнул, что это будет первый визит лидера Кубы за пределы стран Карибского бассейна.
Ранее СМИ сообщили о намерении главы Кубы посетить США.