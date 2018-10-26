В Совфеде анонсировали встречу Матвиенко с главой Кубы

Спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко встретится с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

По имеющимся данным, встреча Матвиенко и Диас-Канеля состоится в Москве 2 ноября.

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Руководитель группы дружбы Совета Федерации и парламента Кубы Сергей Калашников подчеркнул, что это будет первый визит лидера Кубы за пределы стран Карибского бассейна.

Ранее СМИ сообщили о намерении главы Кубы посетить США.