Лукашенко заявил о готовности помочь урегулировать конфликт в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Луашенко заявил, что Минск готов присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что белорусского «миротворчества» не будет без соответствующей договоренности Киева и Москвы.

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«Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, но только ради мира. Эту проблему… должны решить мы — три славянских народа, это наша беда, проблема, не европейцев, не американцев, не кого-то другого», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что данную проблему необходимо решить, чтобы не допустить «заморозки» конфликта «по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве».

Ранее президент Украины Петр Порошенко высказался об отношениях между Белоруссией и Украиной.

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