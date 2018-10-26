Globe and Mail: Китай и Япония пообещали укрепить связи на «переломном этапе истории»

Китай и Япония, которые находятся на «переломном историческом этапе», договорились наладить более тесные связи, подписав соглашения по широкому кругу вопросов, пишет Globe and Mail.

Стороны также подписали валютной своп-контракт стоимостью $30 млрд, на фоне роста торговой напряженности Пекина и Вашингтона. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян договорились о совместной работе двух стран по достижению денуклеаризации Корейского полуострова. По словам Абэ, обе страны несут «большую ответственность в обеспечении мира и стабильности в этом регионе».

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Соглашения были достигнуты во время трехдневного визита Абэ в Пекин. Отмечается, что за время дипломатического визита лидеры стран стремились определить новые области для сотрудничества и пути укрепления доверия, которое было хрупким с момента возобновления дипломатических отношений в 1972 году.

По словам китайской стороны, между китайскими и японскими компаниями было подписано порядка 500 сделок на сумму $18 млрд. Как рассказал заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Ясутоши Нисимуры, японский премьер Синдзо Абэ предупредил, что «никакого серьезного улучшения» в двусторонних отношениях не предвидится без стабильности в Восточно-Китайском море.