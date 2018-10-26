Песков рассказал о предстоящем саммите по Сирии с участием Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящем саммите России, Франции, Германии и Турции по ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В саммите примут участие лидеры четырех государств, в том числе российский президент Владимир Путин.

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«Переговоры будут после полудня, в районе двух часов. Мы ожидаем, что главы решат сделать заявление для прессы по итогам своего обсуждения. Также планируем и готовим для нашего президента ряд двусторонних встреч», — рассказал Песков.

Он отметил, что все страны хотят урегулирования в Сирии, однако у них могут быть расхождения в тактике, поэтому саммит, который пройдет в Стамбуле, станет «сверкой часов».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Сирии перед переговорами в Стамбуле.