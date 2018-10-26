В Кремле оценили позицию саудовских властей по убийству Хашукджи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований не верить заявлениям саудовской королевской семьи об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Слова пресс-секретаря передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что вопрос о мнении Кремля по заявлениям саудовских властей об убийстве Хашукджи, является «неуместным».

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«Есть официальное заявление короля, есть официальное заявление наследного принца. Каких-то оснований не верить в принципе ни у кого не должно быть», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во время телефонного разговора уведомил российского президента Владимира Путина о ходе расследования убийства Хашукджи.