Президент Румынии перенес операцию

Президент Румынии Клаус Йоханнис был госпитализирован в четверг, 25 октября, ему была проведена хирургическая операция, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, операция была проведена успешно, в соответствии со всеми медицинскими протоколами.

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«Президент Румынии Клаус Йоханнис был госпитализирован в четверг, 25 октября, в Центральную военную больницу скорой медицинской помощи «Доктор Карол Давила» для проведения хирургической операции на левом плече», — сообщили в пресс-службе.

Подчеркивается, что с медицинской точки зрения Йоханнис уже может вернуться к исполнению своих служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что глава МИД Финляндии попал в больницу.