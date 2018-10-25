Меркель и саудовский король обсудили дело Хашукджи
Канцлер Германии Ангела Меркель и король Саудовской Аравии Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, стороны обсудили расследования убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
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Как отмечается, Меркель призвала короля обеспечить «быстрое, прозрачное и заслуживающее доверия» расследование дела Хашукджи.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии убийство Хашукджи.